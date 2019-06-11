Doğadan bizi şaşırtacak 10 fotoğraf

Doğanın bizi şaşırtma yolu inkar edilemez. Doğa olaylarını yakalayabilmek için doğru zamanda orada olmak gerekir. Hem tecrübeli hem de tecrübesiz ellerden çıkan bu fotoğrafların büyüleyici özelliğine kapılmamak imkansız.
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10. Norveç Kuzey Işıkları
9. Şimşek, ağaç gibi görünüyor
8. Bu uçakta olmak istemeyiz
7. Denizden çıkan bu mükemmel şekilli lav küresi
6. Dondurucu soğuktan sonra gölde oluşan buz parçacıkları
5. Tek gök kuşağından daha sevimli ne olabilir? Çift gök kuşağı!
4. Bu karın arabanızın ön camından böyle kayması çok garip!
3. Şaşırtıcı kabarcıklı göl yüzeyi
2. Parlayan bioluminescent phytoplanktonbu sahili gerçek dışı bir şeye benzetir
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