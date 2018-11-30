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Afrodizyak etkisi gösteren 5 doğal kaynak

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 30.11.2018 11:38 | Son Güncelleme

Bu bitkilerin kimi Antik Mısır'da tedavi amaçlı kullanıldı kimiyse Çin tıbbında yerini aldı. İşte deneyimlerden yola çıkarak etkileri gözlenen 5 doğal afrodizyak kaynağı...

Yüzyıllardır cinsel performansı artırdığına dair söylentiler olsa da bu bitkilerin etkileri henüz kanıtlanmamıştır. Besin değerleri açısından son derece zengin olan bu bitkiler geçmişte olduğu gibi günümüzde de hala değerli. Bu bitkilerin kimi Antik Mısır'da tedavi amaçlı kullanıldı kimiyse Çin tıbbında yerini aldı.
İşte deneyimlerden yola çıkarak etkileri gözlenen 5 doğal afrodizyak kaynağı...

En doğalından: Afrodizyak görevi gören 5 bitki

Yüzyıllardır cinsel performansı artırdığına dair söylentiler olsa da bu bitkilerin etkileri henüz kanıtlanmamıştır. Besin değerleri açısından son derece zengin olan bu bitkiler geçmişte olduğu gibi günümüzde de hala değerli. Bu bitkilerin kimi Antik Mısır

Ginseng

Ginseng
Asya kökenli olan ginseng, Çin tıbbında kendisine yer bulmuştur. Birden fazla çeşidi bulunan bitkinin en etkili olanı ise kırmızı renklisi. Kırmızı ginsengin testosteron seviyesini artırdığı söyleniyor. Linidonun yükselmesine yardım eden ginseng aynı zamanda östrojen üretimine de teşvik eder.

Maca

Maca
Peru'nun yüksek kısımlarında yetişen maca bitkisi doğal bir afrodizyak kaynağıdır. Hatta İnka İmparatorluğu’nda afrodizyak olarak kullanıldığı söylenir. Libido artırmasının yanı sıra antidepresan özelliği de bulunur.

Safran

Safran
Safranın etkileri anlık değil, uzun dönemde bütünsel bir iyileştirme sağladığı söyleniyor. Yüzyıllardır cinsel sorunların tedavisinde kullanılan safran bitkisinin yaygın olarak kullanıldığı yer Antik Mısır ve Klasik Yunanistan'dır.

Yohimbe

Yohimbe
Zambiya kökenli olan bitki, yohimbe ağacından elde edilir. Ortada kanıtlanan bir çalışma olmasa da bitkiyi kullananların yüzde 50'si cinsel fonksiyonları yeniden kazandırdığını söylüyor. Afrodizyak etkisinin yanı sıra kas ağrılarına ve yorgunluğa iyi geldiği söyleniyor.

Mabet ağacı

Mabet ağacı
Asya kökenli olan bu bitki hem kadınlarda hem de erkeklerde etkili olduğu söylenir. Mabet ağacı bitkisinde dolaşımına yardımcı, antioksidan özellikler taşıyan flavonoid maddesi bulunur.
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