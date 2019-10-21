Mynet Trend

'Doğal akvaryum' Gökpınar Gölü'nde sonbahar güzelliği

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 21.10.2019 14:56 | Son Güncelleme

Sivas'ın Gürün ilçesinde berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle dikkat çeken Gökpınar Gölü, sonbaharda yaşanan renk cümbüşüyle ziyaretçileri etkiliyor.

GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-10-28 06:25:00
Sivas
2019-10-28 07:50:00
DÖNÜŞ
Sivas
2019-11-04 20:00:00
İstanbul
2019-11-04 21:55:00
339.16 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-10-28 06:25:00
Sivas
2019-10-28 07:50:00
DÖNÜŞ
Sivas
2019-11-04 16:30:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-11-04 18:00:00
348.94 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul
2019-10-28 10:25:00
Sivas
2019-10-28 12:05:00
DÖNÜŞ
Sivas
2019-11-04 16:30:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-11-04 18:00:00
339.98 TL
SATIN AL

Sivas kent merkezine 147, Gürün ilçe merkezine ise 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gökpınar Gölü, doğal akvaryumu andıran görüntüsü ile görenleri kendisine hayran bırakıyor. Dipten kaynayan su ile beslenen 15 metre derinlikte olan göl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Çevre illerden hafta sonu günübirlik tatile gelen ziyaretçiler, gölün çevresinde yürüyüş yaparak mesire alanlarında vakit geçiriyor. Göl çevresinde bulunan restoran, otel, cami, basketbol, voleybol ve çim futbol sahası ile piknik alanları da turistlere konaklama ve sosyal imkan sağlıyor.

'GÖRMEYEN GÖZ, ÇOK ŞEY KAYBETMİŞTİR'

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Gökpınar Gölü'nün 4 mevsim ayrı bir güzelliği olduğunu belirterek, "Suyunun çok berrak olması, 11 metre derinlikte dahi suyun kaynayış şeklinin, balıkların yüzmesini görebiliyoruz. Bir diğer özelliği ise arazi şartlarından kaynaklı suyunun masmavi görünmesidir. Rabbimizin Gürün'e bahşetmiş olduğu doğal akvaryumdur. Biz gören her gözün Gökpınar Gölü'nü görmesini arzu ediyoruz. Sonbaharın güzelliği gölümüze yansımıştır. Gölün üzerinde yüzen yapraklar daha da güzellik katmış durumdadır. Ben tüm vatandaşlarımızı Gökpınar Gölü'nü görmeye davet ediyorum. Görmeyen göz çok şey kaybetmiştir diyorum" dedi.

Göle ziyarete gelen Salih Dönmez ise "Beklediğimden çok daha güzel bir manzara ile karşılaştım. Bugün sabah geldik. Geldiğimize de pişman değiliz. Şeffaflığı, berraklığı çok güzel. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu. (DHA)

Duyan şaşkına dönüyor! O kentte ilginç yasakDuyan şaşkına dönüyor! O kentte ilginç yasak
29 Ekim'de şehirden kaçış için 7 öneri29 Ekim'de şehirden kaçış için 7 öneri
Burada navigasyon kullanmak yasakBurada navigasyon kullanmak yasak
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gökpınar Gölü Sivas

En Çok Okunan Trend Haberler

Oğluyla video paylaşan Alişan gelen yorum sonrası savcılığa koştu

Oğluyla video paylaşan Alişan gelen yorum sonrası savcılığa koştu

Halı sahadaki acı olay kamerada

Halı sahadaki acı olay kamerada

Diyarbakır'da tarihi değiştiren buluş!

Diyarbakır'da tarihi değiştiren buluş!

Gelin adayı Hanife'den mini elbiseli paylaşım!

Gelin adayı Hanife'den mini elbiseli paylaşım!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muradiye Şelalesi seyahat tutkunlarının gözdesi oldu

Orayı gören dönmek istemiyor

29 Ekim'de şehirden kaçış için 7 öneri

29 Ekim'de şehirden kaçış için 7 öneri

Sardinya adasından navigasyon kullanmak yasak

Burada navigasyon kullanmak yasak

Rekor rakam! Akın akın gidiyorlar

Rekor rakam! Akın akın gidiyorlar

Sonbaharın renklerini bir de o kentte görün

Sonbaharın renklerini bir de o kentte görün

29 Ekim'de nereye gidilir? 29 Ekim tatili için en güzel rotalar

29 Ekim tatili için en güzel rotalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.