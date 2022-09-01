Doğal gaza zam geldi! Ece Üner kendini tutamadı

Zam haberlerine bir yenisi eklendi. Doğal gaz ve elektrik tarifesine büyük zam geldi. Konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatına yüzde 20,4 ve elektrikte ise mesken abonelerinin tarifesine yüzde 20 zam yapıldı.

Zam haberleri sonrası sosyal medyanın gündemi elektrik ve doğal gaz oldu. Konuya dair spiker Ece Üner de kendini tutamadı.

Ana haber spikerliğinin yanı sıra gündüz kuşağı programı da sunarak popüler olan ünlü sunucu ve spiker Ece Üner paylaşımında "Kış gelmeden doğal gaza zam!!Şimdiden üzerime bir ürperti geldi. Neydi o söz? 'Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz' mıydı neydi?" dedi.



