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Doğal gaza zam geldi! Ece Üner kendini tutamadı

01.09.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal gaz ve elektrik tarifesine yüzde 20 zam yapıldı. Sosyal medyanın gündemindeki zamları duyan spiker Ece Üner de kendini tutamadı. Ece Üner'in zam yorumu sosyal medyada beğeni aldı. Doğal gaza ve elektriğe ne kadar zam geldi ve ne yorum yapıldı. İşte detaylar...

Doğal gaza zam geldi! Ece Üner kendini tutamadı

Zam haberlerine bir yenisi eklendi. Doğal gaz ve elektrik tarifesine büyük zam geldi. Konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatına yüzde 20,4 ve elektrikte ise mesken abonelerinin tarifesine yüzde 20 zam yapıldı.

Zam haberleri sonrası sosyal medyanın gündemi elektrik ve doğal gaz oldu. Konuya dair spiker Ece Üner de kendini tutamadı.

Ekran Alıntısı

Ana haber spikerliğinin yanı sıra gündüz kuşağı programı da sunarak popüler olan ünlü sunucu ve spiker Ece Üner paylaşımında "Kış gelmeden doğal gaza zam!!Şimdiden üzerime bir ürperti geldi. Neydi o söz? 'Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz' mıydı neydi?" dedi.

Son dakika: Doğal gaz ve elektrik tarifesine yüzde 20 zam! BOTAŞ 'bugüne kadar yansıtılmadı ama...' diyerek duyurduSon dakika: Doğal gaz ve elektrik tarifesine yüzde 20 zam! BOTAŞ 'bugüne kadar yansıtılmadı ama...' diyerek duyurdu


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doğal gaz Ece Üner Doğal gaz faturası ele
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