Doğal yaşam için kırsal mahalleye taşınan öğretmen organik tarım yapıyor

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'da yaşayan 32 yaşındaki öğretmen Emrah Aksu, ailesiyle yerleştiği kırsal mahallede organik tarım yaparak doğayla iç içe yaşam sürüyor.

Şehit Tayfun Pekel Anadolu Lisesinde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yapan evli ve bir çocuk babası Emrah Aksu, doğal yaşam sürmek amacıyla 5 yıl önce kırsal Düvecik Mahallesi'ndeki kayınpederinin evine taşındı.

Yaklaşık 4 dönüm arazide sebze ve meyve üretmeye başlayan Aksu, kendisi gibi din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni eşi Tuba ve 4 yaşındaki oğlu Güven ile doğayla iç içe yaşıyor.

Daha çok insana ulaşmak ve doğal yaşam konusunda çalışmalar yapmak amacıyla 2020 yılında arkadaşlarıyla Bir Adım Doğal Yaşam Derneği'ni kuran Aksu, öğrencilerine de her fırsatta doğa bilincini aşılıyor.

Emrah Aksu, AA muhabirine, çocukluğunun Bafra'da çiftçi olan babasının yanında geçtiğini ancak öğretmenliğe başladıktan sonra tarımdan uzak kaldığını söyledi.

Eşinin hamilelik sürecinde doğal yaşam ile ilgili araştırma yapmaya başladığını belirten Aksu, "Doğal yaşama karşı merakımız arttı. Marketlerden paketli gıdalar almamaya başladık. Aldığımız her ürünün içeriğine bakarak katkı maddeleri konusunda da bilinçlendik." dedi.

Şehirde doğal yaşamın zor olacağını düşünerek köyde yaşamaya karar verdiklerini dile getiren Aksu, şöyle devam etti:

"Bizim gibi düşünen insanları da teşvik etmek ve köylerin boş kalmaması gerektiğini düşündük. Önce atalık saf tohumları bulmamız gerekiyordu. Oradan işe başladık. Zamanla bu iş bir aşka, davaya dönüştü. Sonra bu bilinci insanlara anlatmamız gerektiğini düşündük. 'Bir Adım Doğal Yaşam Derneği'ni kurduk. Çok kısa sürede çok geniş kitleye hitap etmeye başladık."

Aksu, köyde yaşamaya başladıktan sonra ihtiyaç duydukları sebze ve meyveyi kendisinin ürettiğini, ayrıca 127 çeşit ata tohumunu çoğaltarak isteyenlere ücretsiz verdiğini söyledi.

- "İnsanlar için örnek olduğunu düşünüyorum"

Köyde sürdürülebilir bir yaşam kurduklarını anlatan Aksu, şunları kaydetti:

"Sıfır atığa çok dikkat ediyoruz. Kağıt havlu, paket gıdalar almamaya çalışıyoruz. İnsanlarda hassasiyet olması gerektiğine inanıyoruz. Evde kendi temizlik ürünlerimizi, kendi kremlerimizi yapıyoruz. İnsanlardan güzel tepkiler alıyoruz. İnsanlar için örnek olduğunu düşünüyorum. Okulda derslerde bu konuları da işliyorum. Çocukların çok hoşuna gidiyor, ailelerden güzel tepkiler alıyorum."

Aldıkları kararın ne kadar doğru olduğunu Kovid-19 sürecinde daha iyi gördüklerini vurgulayan Aksu, "Öğretmenlik yaparken bir taraftan bahçe işleri ve tarımla uğraşmak beni mutlu ediyor. İnsanlara hem ürettiğim ürünlerden ikram ediyorum hem de kendi ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Köyde bu üretimi bir öğretmenin yaptığını görmek, diğer insanlara da örnek oluyor. 5 yıllık sürede ürettiğim tohumlardan yaklaşık 15 bin paketi paylaştık." ifadelerini kullandı.

