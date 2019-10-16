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Doğalgaz dağıtım şirketinde eski eşini öldürdü

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GÜNDEM  | 16.10.2019 17:03 | Son Güncelleme

İzmit'te, Kerem T. (44), boşandığı eşi Ayşe Acar'ı aboneliğini iptal etmek için geldiği doğalgaz dağıtım şirketinde, sıra beklediği sırada başından tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, İzmit Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı üzerinde bulunan doğalgaz dağıtım şirketinde meydana geldi. Ayşe Acar, taşındığı evin aboneliğini iptal ettirmek için eski eşi Kerem T.’nin teyzesinin oğluyla birlikte doğalgaz dağıtım şirketine geldi. Kerem T. de 3 ay önce boşandığı eşi ile kuzenini takip etti. İkilinin arkasından içeri giren eski koca, işlem için sıra bekleyen Ayşe Acar’ı başından tabancayla vurarak, öldürdü.

TEYZESİNİN OĞLU DA MÜDAHALEDE BULUNDU

Kerem T.'ye güvenlik görevlisi ile teyzesinin oğlu, müdahale etti. Etkisiz hale getirilen eski koca, ihbarla gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Doğalgaz dağıtım şirketinde bulunanların büyük korku yaşadığı olayın ardından Ayşe Acar'ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmit doğalgaz dağtım şirketi

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