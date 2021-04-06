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Doğan Alemdar: Başım döndü, tansiyonum düştü, şekerim düştü

06.04.2021 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar, Trabzonspor maçının ardından verdiği demeçte bir puanın önemine vurgu yaptı.

Doğan Alemdar: Başım döndü, tansiyonum düştü, şekerim düştü

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kalırken konuk ekibin 18 yaşındaki genç kalecisi Doğan Alemdar kurtarışlarıyla maça damga vurdu.

Maç boyunca 10 kurtarış yapan ve bir puanın kahramanı olan Doğan Alemdar, ''Çok güzel bir duygu. Burada bir puan da olsa üç puan da olsa kaybetmemek önemliydi. Umarım üstüne koyarak devam ederim. Kendimi geliştirerek, Uğurcan abi gibi olmak isterim. Uğurcan Çakır şu an Türkiye'nin bir numaralı kalecisi. Maçtan sonra tebrik etti. İlk maçımdan sonra tebrik etmişti. Bu puanı ben değil takım olarak aldık.'' dedi.

Maçın bitiş düdüğüyle kendini yere bırakan Doğan Alemdar o anları ise şöyle anlattı: ''Son topta biraz başım döndü. Tansiyonum düştü, şekerim düştü galiba. Sonra da maç bitti, kendimi yere attım. İlk pozisyon en zor kurtarışım olabilir. Bakasetas'ın kafa vuruşuydu.''

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