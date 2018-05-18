Doğan Babacan hayatını kaybetti

Türk futbolunun efsane hakemi Doğan Babacan vefat etti. Doğan Babacan, Dünya Kupası'nda görev alan ilk Türk hakemdi. Doğan Babacan, aynı zamanda Dünya Kupası tarihinde kırmızı kart gösteren ilk hakemdi.

DOĞAN BABACAN KİMDİR?

FIFA Dünya Kupası finallerinde maç yönetmiş ilk Türk hakemdir. Doğan Babacan, 5 Nisan 1930 tarihinde Hamdi ve Fatma Belkıs Babacan çiftinin 4'üncü çocuğu olarak İstanbul Beşiktaş'ta doğmuştur. Beyoğlu Lisesi'nde okudu. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Umum Müdürlüğü'nde memur olarak çalıştı. 1946 yılında Beşiktaş Genç Takımı'nda futbola başladı. 1954 yılında sakatlanınca futbolu bıraktı. 1955 yılında hakemliğe başlayana kadar Beyoğluspor, Karşıyaka, Kasımpaşaspor, Emniyet ve Hacettepe kulüplerinde futbol oynadı. 1964'te ilk milli müsabakasını yönetti. 1969 yılında FIFA kokartını taktı.

1952 yılında askere gitti. Kasım 1953'te terhis oldu. 1954 yılında dizinden sakatlandığında futbolu bırakınca Yapı Kredi Bankası'na memur olarak girdi. 1960 yılına kadar muhasebe şefi olarak çalıştı. Ayrıldıktan sonra mahalle arkadaşlarının kurduğu hastane malzemeleri satan 'Doktor Şerafettin ve Ortdür oldu. Daha sonra Elmadağ'da bir benzin istasyonu sahibi oldu. Münih 1972 Olimpiyat Oyunlarında ve 1974 FIFA Dünya Kupası'nda Hakem olarak görev yaptı. 1974 FIFA Dünya Kupası Batı Almanya–Şili maçında Şilili futbolcuya gösterdiği kırmızı kartla FIFA Dünya Kupası tarihinin ilk kırmızı kart gösteren hakemi oldu.