Doğan Hakyemez için Antalya'da tören düzenlendi

Antalya'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın eski oyuncularından ve yöneticilerinden Doğan Hakyemez için tören düzenlendi.

Kontrol için gittiği hastanede operasyonun ardından kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Hakyemez'in cenazesi, Antalya Spor Salonu'na getirildi.

Türk basketbolunun duayenlerinden Doğan Hakyemez'in kızları Burcu Hakyemez Dal ve Deniz Hakyemez ile eşi Filiz Hakyemez, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, törende yaptığı konuşmada, Hakyemez'in Türk basketbolunun bir duayeni, milli sporcusu, antrenörü ve menajeri olduğunu, hayatına sayısız başarılar sığdırdığını ve başarılı sporcuların yetişmesine katkısı olmuş büyük bir spor insanı olduğunu belirtti.

Hakyemez'in aktif spor yaşamından sonra Antalya'da basketbola hizmet veren bir spor adamı olarak görev yaptığını anlatan Karaloğlu, ailesine, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

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