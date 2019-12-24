Doğan için bir otomobil parası harcadı

Hayvanları sevdiğini belirten Şeker, “Hobileri olan birisiyim. Doğancılık da bu hobilerimden bir tanesi. Daha önce atlara ve köpeklere karşı hobilerim vardı. Onlara karşı ilgim hala devam ediyor. Doğancılığa bir abimiz sayesinde başladım. Arkadaşım kartal ve şahin besliyordu, ben de doğana merak sardım. Yaklaşık 1- 1.5 yıldır da besliyorum. Bu gördüğünüz kuş insan eli altında, Almanya'da özel olarak yetiştirildi. Bakanlık izni ile Türkiye’ye getirdik. Bu şekilde besliyoruz. Doğanımızı özel olarak getirttim ve adıma kaydettirdim. Doğadan yakalama bir kuş değil, yasal. Türkiye'de ruhsatsız şekilde doğadan yakalanmış kuşları besleyenler var. Biz yasal yollardan olsun dedik. “dedi.

AYLIK 800 LİRA HARCIYOR



Doğanı için aylık 800 lira harcadığını belirten Şeker, “Bu hobi biraz maddiyat istiyor. Getirtmesi 2 bin Euro, cihazı 2 bin 300 Euro, yani Türk Lirası ile hesapladığımız zaman sadece 30 bin lira kuşun cihazı ve getirtmesi tuttu. Burada yaptığımız kafes masrafları ve çeşitli masraflar ile 35 bin lira civarına mal oldu. Aylık masrafı tükettiği et ve diğer masrafları ile 700-800 Lirayı buluyor” şeklinde konuştu.