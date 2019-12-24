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Doğan için bir otomobil parası harcadı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | Son Güncelleme

Sivas’ta yaşayan Halit Şeker, arkadaşından esinlenerek doğan beslemeye karar verdi. Bir otomobil parası harcayıp, 30 bin TL karşılığında yurt dışında özel olarak yetiştirilmiş bir doğan sahiplendi. Evladı gibi baktığı doğana 'Oğlum' ismini verdi. Şeker, bakanlık izni ile Almanya’dan Türkiye’ye getirttiği yırtıcıyı kendisine ait çiftliğinde besliyor. Onun için 5 bin TL harcayarak özel bir kafes yaptırırken, beslenmesi ve bakımı için her ay ortalama 800 TL harcıyor.

Hayvanları sevdiğini belirten Şeker, “Hobileri olan birisiyim. Doğancılık da bu hobilerimden bir tanesi. Daha önce atlara ve köpeklere karşı hobilerim vardı. Onlara karşı ilgim hala devam ediyor. Doğancılığa bir abimiz sayesinde başladım. Arkadaşım kartal ve şahin besliyordu, ben de doğana merak sardım. Yaklaşık 1- 1.5 yıldır da besliyorum. Bu gördüğünüz kuş insan eli altında, Almanya'da özel olarak yetiştirildi. Bakanlık izni ile Türkiye’ye getirdik. Bu şekilde besliyoruz. Doğanımızı özel olarak getirttim ve adıma kaydettirdim. Doğadan yakalama bir kuş değil, yasal. Türkiye'de ruhsatsız şekilde doğadan yakalanmış kuşları besleyenler var. Biz yasal yollardan olsun dedik. “dedi.

AYLIK 800 LİRA HARCIYOR

Doğanı için aylık 800 lira harcadığını belirten Şeker, “Bu hobi biraz maddiyat istiyor. Getirtmesi 2 bin Euro, cihazı 2 bin 300 Euro, yani Türk Lirası ile hesapladığımız zaman sadece 30 bin lira kuşun cihazı ve getirtmesi tuttu. Burada yaptığımız kafes masrafları ve çeşitli masraflar ile 35 bin lira civarına mal oldu. Aylık masrafı tükettiği et ve diğer masrafları ile 700-800 Lirayı buluyor” şeklinde konuştu.

YADIRGAYANLAR VAR

Şeker, doğan beslemeye başladığında duyan arkadaşlarının kendisini yadırgadıklarını ifade edip, “İlk başlarda doğan beslediğimi duyan arkadaşlar yadırgıyordu ama şimdi bir kaç tane arkadaşım da beslemek istiyor. Biraz sabır isteyen bir hobi. Kedi, köpek gibi hemen insana alışmıyor. Doğanın eğitimi bayağı bir zaman istiyor. Uğraşman lazım, bazen 24 saat yanımızdan ayırmıyoruz. Beslemek isteyenlerde hakkıyla yapacaklar ise beslesinler. Alıp kafese mahkûm edecekler ise beslemenin hiçbir anlamı yok. Yapabileceklerini düşünüyorlar ise başlasınlar “dedi.

GÖREN FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTİYOR

Yolculuklarında doğanı görenlerin farklı tepkiler verdiğini belirten Şeker, insanların yoğun bir şekilde fotoğraf çektirmek istediğini söyledi.

Şeker, “Uçurmak için bir yere götürürken arabada görenler oluyor, çok fazla resim çektirmek istiyorlar. Farklı bir hayvan olduğu için insanların tepkileri farklı oluyor, insanlar şaşırıyorlar. Yerleşim yerlerinden uzak noktalarda uçuruyoruz. İki günde bir mutlaka uçuruyorum. Ona oğlum diyorum. Benim yeni çocuğum oldu. Onunla ne kadar ilgileniyorsam bununla da o kadar ilgilenmem gerekiyor. İlgilenmezseniz vahşileşmeye başlıyorlar” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
doğan Sivas almanya

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bende 6 bin tl lik kart borcu için bunalıma gireyim hacizlik olayım piskolojim bozulsun.çocuklarımın yüzüne bakamiyim en sonda da ölüp gideyim.adaletini seveyim dünya
Derdin neydi ki o kadar harcadın bir ata sözü derki ayağını yorganına göre uzat
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