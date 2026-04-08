'Doğanın eti' olarak biliyor! Sezonu açıldı, toplanmaya başladı!

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi ve çevresinde etkili olan yağışların ardından doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarları toplanmaya başlandı.

Lezzetiyle "doğanın eti" olarak bilinen kuzugöbeği, ilçede yağışların ardından dağlarda bolca çıkan kuzugöbeği mantarı, sofraları süslerken, hem ekonomik değeri hem de eşsiz aromasıyla vatandaşın yüzünü güldürüyor.

Hisarcık ve çevresindeki dağlık alanlarda doğal olarak yetişen kuzugöbeği mantarı, yöre halkı tarafından toplanarak hem evlerde tüketiliyor hem de alıcılara kilosu 1000 liradan satışa sunuluyor.

Kendine has aroması ve et lezzetini andıran tadıyla dikkat çeken mantar, özellikle ilkbahar aylarında yoğun ilgi görüyor.

Kuzugöbeğinin mevsiminin geldiğini belirten İbrahim Değirmenci, "Doğa yürüyüşüne çıktığım son günlerde çam ve kavak ormanlarında kuzugöbeği mantarı bolca çıkmaya başladı. Kuzugöbeği mantarının diğer mantarlardan çok farklı bir lezzeti var. Ciğer tadında olan kuzugöbeğinin genelde kızartmasını yapıp pilavla birlikte tüketiyoruz. Yumurta ile de çok güzel oluyor. Ayrıca kurutup sos olarak da kullanıyoruz" dedi.
Kaynak: İHA

