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Doğanşehir'de 14 konteyner kent daha kurulacak

10.03.2023 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 14 konteyner kent daha kurulacağı bildirildi.

Doğanşehir'de 14 konteyner kent daha kurulacak

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Doğanşehir'de yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor.

Doğanşehir'de koordinatör vali olarak görev yapan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, ekiplerle depremzedelerin barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalara devam ettiklerini aktardı.

İlçe merkezine kurulan konteyner kenti ziyaret eden Şimşek depremzedelerle sohbet etti.

Şimşek, Doğanşehir'in, 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen yerlerden olduğunu vurgulayarak "Doğanşehir’de 14 bin yapı stoku var ve bunların neredeyse yüzde 50’si yıkık, acil yıkılacak ya da ağır hasarlı durumunda. Yine 142 vatandaşımızı da Doğanşehir’de kaybetmiş durumdayız. Bizler de ilk günden itibaren devletimizin gücü, milletimizin desteği ile yaraları sarmaya ve vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

İlçe merkezindeki konteyner kentin komplike yapısıyla dikkati çektiğini vurgulayan Şimşek şunları kaydetti:

"Bu konteyner kent Sancaktepe Belediyesi, hayırsever vatandaşlarımız, Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesinin katkıları ile kurulmakta. Şu ana kadar 84 ailemizi konteyner kente almış durumdayız ve yaklaşık 405 vatandaşımız konteyner kentte konaklamakta. Bu konteyner kentte tabii ki sosyal donatılar var. Sağlık ünitesi, derslikler, mescit, kütüphane, çocuk oyun alanı, kuaförü, berberi ve sıcak yemek noktası ile komplike bir merkez oluyor inşallah. Toplamda 350 konteyner ve 350 ailemiz olacak burada. Bunun dışında kırsal nüfusun yoğun olduğu köylerde de konteyner kentler kuruyoruz. Bunun için hazırlıklarımız devam ediyor, 14 köy ve noktada daha planlıyoruz konteyner kenti. 2 bin 260 konteyner daha ilave olacak ve böylelikle 2 bin 610 konteynere ulaşacağız."

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deprem Malatya Sivas Doğanşehir

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