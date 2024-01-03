YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Doğanşehir'de deprem konutlarından 350'si ay sonuna yetiştirilecek

Doğanşehir'de deprem konutlarından 350'si ay sonuna yetiştirilecek

03.01.2024 10:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, martta temelleri atılan deprem konutlarından 350'sinin, ay sonunda hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Doğanşehir'de deprem konutlarından 350'si ay sonuna yetiştirilecek

Doğanşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremlerin yıkıma yol açtığı ilçede, afet konutları etaplar halinde yükseliyor.

Dış cephe işlemleri yapılan, kapı, pencere ve mutfak dolapları takılan afet konutları, çevre düzenlemesinin ardından ocak ayı sonunda hak sahiplerine teslim edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, depremin hemen ardından başlanan kalıcı konut çalışmalarında önemli ilerleme kaydettiklerini bildirdi.

İlçede yapılan konutlardan 350'sinin bu ayın sonunda hak sahiplerine teslim edileceğini aktaran Zelyurt, şöyle devam etti:

"6 Şubat depreminde büyük yıkıma uğrayan ilçemizde vatandaşlarımızın bir an önce evleriyle buluşması için TOKİ tarafından 1676 konut planlanmış olup, 350 konut, teslim süresi 1 ay gecikmeli olarak inşallah ocak ayı sonunda tamamlanacaktır. Bu 350 konutumuzun bulunduğu alanda sokak iyileştirmeleri, asfalt çalışmaları yapılmaktadır. Bunun yanı sıra çevre düzenlemesi, ağaçlandırma çalışmaları, çocuk oyun grupları, spor aletleri ve tesisler yapılmakta ve çok ciddi bir yaşam alanı oluşmaktadır. Evlerin içerisinde dolaplarıyla çok ciddi malzeme kullanılarak inşallah bu binalarımızın teslim tarihine yaklaşmış bulunmaktayız. Bunun yanı sıra diğer etaplarımızda belirli tarihlerde teslim edilecektir. Devletimiz çok ciddi çalışıyor. Cumhurbaşkanımız deprem bölgelerine çok ciddi önem verdiği gibi Doğanşehir ilçemize de önem vermektedir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri’de 1 ayda 7.5 kilo uyuşturucu ele geçirildiKayseri’de 1 ayda 7.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kemah'taki bungalovlar turistleri ağırlayacakKemah'taki bungalovlar turistleri ağırlayacak
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen tır ulaşımı aksattıAnadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen tır ulaşımı aksattı
Anahtar Kelimeler:
deprem TOKİ Malatya Doğanşehir

Malatya Namaz Vakitleri 3 Ocak Çarşamba

İmsak
06:09
Sabah
07:37
Öğle
12:36
İkindi
15:04
Akşam
17:25
Yatsı
18:47
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.