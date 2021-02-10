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Doğanşehir’de kan bağış rekoru kırıldı

10.02.2021 13:50 | Son Güncelleme:
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Doğanşehir’de kan bağış rekoru kırıldı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde düzenlenen kampanyada kan bağış rekoru kırıldı.Doğanşehir Belediye Düğün salonunda Salı günü sabah başlayan ve saat 24:00’de sona eren Türk Kızılay´ına kan bağışı yapan vatandaşlara Kaymakamlık tarafından yemek ikram edildi.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde düzenlenen kampanyada kan bağış rekoru kırıldı.
Doğanşehir Belediye Düğün salonunda Salı günü sabah başlayan ve saat 24:00’de sona eren Türk Kızılay´ına kan bağışı yapan vatandaşlara Kaymakamlık tarafından yemek ikram edildi. Doğanşehir İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu’nun da katıldığı kampanyaya polis, jandarma ve diğer kamu personeli yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların da destek verdiği kampanyada gün boyu toplanan 785 ünite kan ile dağanşehir, ülke genelindeki kampanyalarda ilçeler arasında en fazla kan bağışı toplanan ilçe oldu.
Genel sıralamada ise Ankara’dan sonra en fazla kan bağışının yapıldığı yer olan Doğanşehir, 18 ekiple toplanan 785 ünite kan ile 79 ili de geride bıraktı.

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