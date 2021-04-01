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Doğduğun Ev Kaderindir 37. son bölümde Mehdi öldü! Diziden ayrılan İbrahim Çelikkol'dan veda mesajı: Hoşçakal Mehdi Usta

01.04.2021 01:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in dizisi Doğduğun Ev Kaderindir merakla beklenen 37. son bölümüyle ekrana geldi. Dizinin son bölümde Mehdi karakteri vurularak öldürüldü. Dizide Mehdi rolünü canlandıran ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol da son bölümle birlikte Doğduğun Ev Kaderindir'e veda etti. Dizideki rol arkadaşı Demet Özdemir de Çelikkol'a veda mesajı paylaştı. Çelikkol da Instagram hesabından yaptığı paylaşımla diziye veda etti.

Başrollerinde Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol ve Engin Hepileri'nin başrollerde oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 31 Mart Çarşamba ekrana gelen 37. yeni bölümünde Mehdi şoku yaşandı. Dizinin başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol'un canlandırdığı Mehdi öldü.
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"HOŞÇAKAL MEHDİ USTA"

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol ise Instagram hesabından veda paylaşımı yaptı. Çelikkol paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hoşçakal Mehdi Usta. Hayalleri yarım kalmış herkese ithafen...Ve...
Canım partnerim Demet Özdemir. Bu bir son değil, yol uzun yeniden karşılaşacağımıza eminim.
Tüm oyun arkadaşlarım, hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim.
Yapımcımız Onur Güvenatam, yönetmenimiz Çağrı Bayrak başta olmak üzere aramızdan ayrılan, katılan, ilk günden beri aynı yolda yürüdüğüm tüm çalışma arkadaşlarım, iyi ki varsınız, hepinizin tek tek emeklerine sağlık. Ve elbette bugüne kadar bizi destekleyen izleyicimize... Zeynep’in hikayesi tamamlanabilsin diye Mehdi’nin hikayesi burada son buldu. Ben de artık ekran karşısında Zeynep’in yolculuğuna izleyici olarak eşlik edeceğim. Hoşçakalın..."

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DEMET ÖZDEMİR'DEN PARTNERİNE VEDA MESAJI

Dizinin başrol oyuncusu Demet Özdemir ise 37 bölüm boyunca birlikte rol aldığı İbrahim Çelikkol için duygusal bir veda mesajı paylaştı. Özdemir paylaşımında, "Bana hep destek oldun. Her zaman seninle oynadığım için mutlulukla bakacağım geçmişimize. Ne güzel bir adamsın. İyi ki yollarımız bu hikayede kesişti, iyi ki tanıdım seni. Bana sevgin, bana hoşgörün için her zaman minnettar olacağım sana. Yeni yolun keyifli mutlu olsun. Bizim hikayemiz burada bitti belki ama hayatımda hep ol...Güle güle Mehdi Usta" ifadelerini kullandı.

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Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Demet Özdemir İbrahim Çelikkol
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