Doğduğun Ev Kaderindir 37. son bölümde Mehdi öldü! Diziden ayrılan İbrahim Çelikkol'dan veda mesajı: Hoşçakal Mehdi Usta

"Hoşçakal Mehdi Usta. Hayalleri yarım kalmış herkese ithafen...Ve... Canım partnerim Demet Özdemir. Bu bir son değil, yol uzun yeniden karşılaşacağımıza eminim. Tüm oyun arkadaşlarım, hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yapımcımız Onur Güvenatam, yönetmenimiz Çağrı Bayrak başta olmak üzere aramızdan ayrılan, katılan, ilk günden beri aynı yolda yürüdüğüm tüm çalışma arkadaşlarım, iyi ki varsınız, hepinizin tek tek emeklerine sağlık. Ve elbette bugüne kadar bizi destekleyen izleyicimize... Zeynep’in hikayesi tamamlanabilsin diye Mehdi’nin hikayesi burada son buldu. Ben de artık ekran karşısında Zeynep’in yolculuğuna izleyici olarak eşlik edeceğim. Hoşçakalın..."

DEMET ÖZDEMİR'DEN PARTNERİNE VEDA MESAJI

Dizinin başrol oyuncusu Demet Özdemir ise 37 bölüm boyunca birlikte rol aldığı İbrahim Çelikkol için duygusal bir veda mesajı paylaştı. Özdemir paylaşımında, "Bana hep destek oldun. Her zaman seninle oynadığım için mutlulukla bakacağım geçmişimize. Ne güzel bir adamsın. İyi ki yollarımız bu hikayede kesişti, iyi ki tanıdım seni. Bana sevgin, bana hoşgörün için her zaman minnettar olacağım sana. Yeni yolun keyifli mutlu olsun. Bizim hikayemiz burada bitti belki ama hayatımda hep ol...Güle güle Mehdi Usta" ifadelerini kullandı.



