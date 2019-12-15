Doğduğun Ev Kaderindir dizisi 2. fragmanı yayınlandı! Doğduğun Ev Kaderindir TV8'de ne zaman başlıyor?

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’u buluşturan 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinin ilk fragmanı büyük merak uyandırdı. Bugüne kadar romantik komedilerde rol alan Demet Özdemir, bu defa çok farklı bir rolle seyirci karşısına çıkacak.

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir, her insanın en büyük ve en derin sorusuyla başlıyor:

"İnsan kaderini değiştirebilir mi?"

Yapımını OGM Pictures’ın yaptığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’in üstlendiği, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek, Eylem Canpolat ve Ayşenur Sıkı'nın senaryasonu yazdığı ve başrollerinde İbrahim Çelikkol ile Demet Özdemir’in yer aldığı 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi Ocak 2020'de TV8'de yayınlanmaya başlayacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU NEDİR?

Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.