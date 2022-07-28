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'Doğru meme' notuyla paylaşmıştı! Tuğba Ekinci sıcakta bunalınca...

28.07.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülşen'in göğüslerini görünce kendi göğüslerini paylaşarak gündeme gelen Tuğba Ekinci, Alaçatı'da hem iş hem tatil yapıyor. Gündüz sıcaklardan bunalan Ekinci bikinisi giyip göğüslerini sergiledi. Ekinci geçtiğimiz aylarda da benzer pozlarıyla dikkat çekmeyi başarmıştı.

'Doğru meme' notuyla paylaşmıştı! Tuğba Ekinci sıcakta bunalınca...

Sosyal medyada ünlü isimleri hedefe alan yorumlarıyla dikkat çeken Tuğba Ekinci son paylaşımıyla öne çıktı. Geçtiğimiz günlerde meme uçlarına da yıldız detaylı bant takan Gülşen'i beğenmeyen Ekinci kendi göğüslerini paylaşarak "Doğru meme" yorumuyla şoke etmişti.

Şu sıralar iş ve tatil için Alaçatı'da olan Ekinci bu sefer sıcaklardan bunalıp deniz kenarına indi. Tuğba Ekinci bikinisiyle poz verip hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmedi.

Tuğba Ekinci, Gülşen'in göğüslerine dair yaptığı yorumla olay oldu! Kendi bikinili halini de paylaştıTuğba Ekinci, Gülşen'in göğüslerine dair yaptığı yorumla olay oldu! Kendi bikinili halini de paylaştı

Tuğba Ekinci'nin iddialı pozlarına hayranlarından beğeni gecikmedi.

Ekran Alıntısı

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Anahtar Kelimeler:
Tuğba Ekinci
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