'Doğru meme' notuyla paylaşmıştı! Tuğba Ekinci sıcakta bunalınca...

Sosyal medyada ünlü isimleri hedefe alan yorumlarıyla dikkat çeken Tuğba Ekinci son paylaşımıyla öne çıktı. Geçtiğimiz günlerde meme uçlarına da yıldız detaylı bant takan Gülşen'i beğenmeyen Ekinci kendi göğüslerini paylaşarak "Doğru meme" yorumuyla şoke etmişti.

Şu sıralar iş ve tatil için Alaçatı'da olan Ekinci bu sefer sıcaklardan bunalıp deniz kenarına indi. Tuğba Ekinci bikinisiyle poz verip hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmedi.

Tuğba Ekinci'nin iddialı pozlarına hayranlarından beğeni gecikmedi.





