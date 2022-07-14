Tuğba Ekinci, Gülşen'in göğüslerine dair yaptığı yorumla olay oldu! Kendi bikinili halini de paylaştı

Alaçatı'da sahne alan Gülşen yine transparanıyla dikkat çekti. Transparan altına meme uçlarını kapatacak bir bant tercih eden Gülşen yine sosyal medyanın gündemindeydi. Daha önce Gülşen'in sesiyle ilgili yorumlar yapan Tuğba Ekinci Gülşen'in bu sefer göğüslerine dair ilginç bir paylaşım yaptı.

Geçtiğimiz günlerde poposunu kameraya gösterip "Bu size 5 yıl yeter" diyen Tuğba Ekinci Gülşen'in sahnedeki görüntülerini paylaştı.

Tuğba Ekinci Gülşen'in son görüntüsünü paylaştı ve "xxxxxsmal meme" yorumunda bulunarak herkesi şoke etti. Ekinci daha sonra ise Gülşen ve kendi fotoğrafını yan yana koyup "Doğru meme, yanlış meme" notuyla paylaştı.

"KEDİ GİBİ SES GELİYOR"

Ekinci geçtiğimiz aylarda da sahnede 'Sen Affetsen Ben Affetmem' okuyan Gülşen'in yorumunu beğenmedi. Tuğba Ekinci videoyu paylaşarak "Bu ne len! Kedi gibi ses geliyor miyav diye" yorumunda bulunmuştu.





