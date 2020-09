Doğru’dan Gaziler Günü mesajı

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, 19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yüce Türk Milleti, var olduğu günden bu yana, vatanını ve milletini sevmeyi, bağımsız yaşamayı ve bağımsızlığını kanı pahasına korumayı ilke edinmiş bir millet olduğunu hatırlatan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ’’Ülkemizin her karış toprağında kanlarını akıtarak tarihimize altın sayfalar yazdıran kahraman gazilerimizin bu anlamlı gününü kutluyorum. Bu cennet vatan, canı ve kanı pahasına mücadeleler veren şehitlerimiz ve gazilerimizin bize en kutsal emanetidir. Bu emanet için şehitlerimizi minnet ve rahmetle, Gazilerimizi saygıyla anarken, bize emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni de sonsuza dek korumalı ve yaşatmalıyız. Türk Milleti vatan uğrunda şehit ve gazi olmayı her zaman onur saymış, vatan uğrunda savaşmaktan kaçınmamıştır. Türk Milleti’nin, kazanılması imkansız savaşlardan başarıyla çıkmasını ve Cumhuriyetimizin kurulmasını sağlayan da işte bu ruhtur. Cumhuriyetimizin ve özgürlüğümüzün simgesi şehitlerimiz ve gazilerimizin gönüllerimizdeki yeri her zaman çok özel olacaktır. Şehitlerimizin ve gazilerimizin yurt savunması için verdikleri büyük mücadele, dünya tarihinde ulusça övünç duyduğumuz kahramanlık ve vatanseverlik destanı olarak yer almıştır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzuru için canından can, kanından kan veren tüm kahraman gazilerimizi ve şehitlerimizi saygı minnet ve şükranla yad ediyorum’’ ifadelerini kullandı.