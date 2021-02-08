Doğu Anadolu'da 4 il için, buzlanma ve don uyarısı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş illeri için, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, Bitlis ile Muş çevreleri çok bulutlu olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güney ve batılı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise batı ve kuzeybatından yer yer 2 ila 4 kilometre kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 8, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 4 derece olması bekleniyor.

Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

- Van'da 10 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bahçesaray'da 1, Başkale'de 3 ve Gürpınar'da 6 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş'ta da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu, sis nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

