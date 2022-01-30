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Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı

30.01.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Van, Muş ve Bitlis çevrelerinde belli aralıklarla karlı olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Hakkari ve Bitlis'te 3, Muş'ta 1 derece olması bekleniyor.

Bölge genelinde buzlanma, don, eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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