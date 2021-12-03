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Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

03.12.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor.

Erzurum'da kar yağışı sonrası soğuk havanın etkisiyle cadde ve sokaklar buzla kaplandı.

Belediye ekipleri, yollarda buz temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Öte yandan bazı bina çatılarında da buz sarkıtları oluştu.

Ardahan, Kars ve Ağrı'da ise bitkiler ile ağaçlar kırağı tuttu. Soğuk havanın etkisiyle Kars Çayı'nın bazı kısımları da buzla kaplandı.

Karslı Zeki Tutar, havaların gittikçe daha da soğuduğunu belirterek, "Kars Çayı'da buz tutmaya başlamış, havalar soğudukça suyun büyük bölümü donacak." dedi.

Sarıkamış ilçesinde de soğukların etkisiyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, araç ve iş yerlerinin camları buz tuttu.

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