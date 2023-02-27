YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık eksi 17 dereceyle Ardahan'da ölçüldü

Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık eksi 17 dereceyle Ardahan'da ölçüldü

27.02.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 17 dereceyle Ardahan'da kaydedildi.

Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık eksi 17 dereceyle Ardahan'da ölçüldü

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 17, Erzurum ile Kars'ta 11, Ağrı'da 7, Erzincan'da 3, Tunceli'de 2 ve Iğdır'da 1 derece ölçüldü.

Kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olduğu Erzurum'da, kaldırım ve yollarda buzlanma, bina çatılarında ise sarkıtlar oluştu.

Araç camlarının da buzla kaplandığı kentte, bazı sürücüler araç camlarını bezlerle kapattı.

Kar kalınlığı kayak merkezlerinden Palandöken'de 94, Sarıkamış'ta 59, Ergan'da 50 ve Palandöken'de 48 santimetre oldu.

Kars'ta da soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Dere ve göletler buzla kaplandı, araç camları buz tuttu.

Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve halı ile kapladı.

Ardahan'da da soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.

Erzurum'da soğuk hava etkili oluyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum’da soğuk hava nedeniyle oluşan buz sarkıtları tehlike arz ediyorErzurum’da soğuk hava nedeniyle oluşan buz sarkıtları tehlike arz ediyor
Mahalle afet gönüllüleri aldıkları eğitimle depremden sonraki ilk 72 saat için bilinçleniyorMahalle afet gönüllüleri aldıkları eğitimle depremden sonraki ilk 72 saat için bilinçleniyor
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandıKırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Ardahan hava kırağı soğuk

Erzurum Namaz Vakitleri 27 Şubat Pazartesi

İmsak
05:22
Sabah
06:45
Öğle
12:33
İkindi
15:39
Akşam
18:10
Yatsı
19:28

Erzurum Nöbetçi Eczaneler27 Şubat Pazartesi

Işık Eczanesi
Palandoken
Uygur Eczanesi
Yakutiye
Aygün Eczanesi
Palandoken
Gülmüş Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.