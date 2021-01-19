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Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek

19.01.2021 10:07 | Son Güncelleme:
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Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının etkisini sürdüreceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 12, Erzurum'da 11, Erzincan'da 8, Ağrı'da 7, Iğdır'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 2, sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 1, Ağrı'da 3, Kars'ta 4, Ardahan'da 5, Erzurum'da 6 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlıkları, Palandöken'de 93, Sarıkamış'ta 63 ve Konaklı'da 55 santimetre ölçüldü.

Buzlanma, don ve sisin beklendiği bölgede, dik ve eğimli alanlarda da olası çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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