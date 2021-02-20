YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

20.02.2021 11:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

Erzurum, Kars ve Ağrı'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaşamı zorlaştırıyor.

Erzurum'da gece başlayan ve aralıklarla yağan kar, il merkezini beyaza bürüdü.

Soğuk havanın etkisiyle çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, belediye ekipleri yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürütüyor.

- Kars

Kars'ta ise iki gündür aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Soğuk havanın da etkisi altındaki kentte, belediye ve karayolları ekipleri sorumluluk bölgelerinde kar küreme çalışması yürütüyor.

Öte yandan Kars-Digor kara yolunun Hanlar Geçidi mevkisinde tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

- Ağrı

Ağrı'da da 3 gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı yaşamı zorlaştırıyor.

Beyaz örtüyle kaplanan kentte, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünü kardan temizledi.

Belediye ekipleri ve Karayolları 123. Şube Şefliği ekipler de sorumluluk alanındaki yollarda kar küreme ile tuzlama çalışması başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak

Erzurum Namaz Vakitleri 20 Şubat Cumartesi

İmsak
05:31
Sabah
06:54
Öğle
12:34
İkindi
15:33
Akşam
18:03
Yatsı
19:21

Erzurum Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Cumartesi

Pelin Eczanesi
Palandoken
Hastaneler Eczanesi
Yakutiye
Serra Eczanesi
Yakutiye
Ilıca Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
İnci Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Merkez Eczanesi
Hinis
Kafkas Eczanesi
Horasan
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Diğer Haberler

Doğu Anadolu'daki 5 ilde kar yağışı etkisini sürdürecek

Doğu Anadolu'daki 5 ilde kar yağışı etkisini sürdürecek

Sporseverler Palandöken’de hem yarıştı hem eğlendi

Sporseverler Palandöken’de hem yarıştı hem eğlendi

Ömeroğlu seçim varmış gibi çalışıyor

Ömeroğlu seçim varmış gibi çalışıyor

MHP’den Tortum ve Oltu çıkarması

MHP’den Tortum ve Oltu çıkarması

Erzurum Valisi Okay Memiş, Kovid-19 aşısı yaptırıp vatandaşları aşı olmaya davet etti

Erzurum Valisi Okay Memiş, Kovid-19 aşısı yaptırıp vatandaşları aşı olmaya davet etti

Erzurumlu gençler çetin kışta sokak hayvanlarını unutmadı

Erzurumlu gençler çetin kışta sokak hayvanlarını unutmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.