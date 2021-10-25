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Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

25.10.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzey kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzeydoğusunun ise kar yağışlı olması öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Ardahan ve Erzurum'da 0, Tunceli ve Ağrı'da 1, Iğdır'da 4, Erzincan'da 8, Kars'ta sıfırın altında 4 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 18, Tunceli'de 17, Ağrı'da 14, Erzincan'da 10, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 7 derece olması bekleniyor.

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