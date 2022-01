Doğu Anadolu'da öğrenciler karnelerini aldı

ERZURUM (AA) - Erzurum, Ardahan, Iğdır, Erzincan, Ağrı ve Kars'ta öğrenciler, düzenlenen törenlerle karnelerini aldı.

Erzurum'da bin 178 okulda öğrenim gören 155 bin 48 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz Şükrüpaşa İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden, kitap ve karne dağıtan Kaygusuz, tatilde öğrencilere dinlenmeleri ve gezmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Kaygusuz, gazetecilere, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk yarısını sorunsuz tamamladıklarını söyledi.

Zor bir dönem geçirdiklerini aktaran Kaygusuz, şunları kaydetti:

"Hem Kovid-19 hem de diğer çalışmalar anlamında başarılı bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum. Sıkıntısız ve problemsiz bir dönem geçirmemizde en büyük gücümüz öğretmenlerimiz. Öğretmenlerimizin özverili ve fedakarca çalışmaları sonucu birinci dönemi atlattık. Çocuklarımız çok mutlular ve iki haftalık ara tatil, dinlenme zamanı. Çocuklarımızı karne notlarına göre değerlendirmemiz lazım. Onların çabasına ve gayretine göre değerlendirmek lazım. Her çocuk her an atılım yapabilir, Dolayısıyla çocuklarımızın her zaman yanlarında olmamız ve motive etmemiz lazım. Bu 15 günlük dönem dinlenme dönemi. Dolayısıyla bol bol öğrencilerimiz gezdirsinler. Çocuklarımız yoğun geçen birinci dönemin yorgunluğunu atsınlar."

- Erzincan

Erzincan'da 41 bin 517 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Yarıyıl tatili dolayısıyla Yavuz Selim İlkokulunda düzenlenen törende, Vali Vekili Yunus Emre Temel, Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğrencilere karne ve hediyeler verdi.

Vali Vekili Temel, geçen yıl salgın nedeniyle uzaktan eğitim yapıldığını hatırlattı.

Eğitim öğretime bu yıl iyi başlanıldığını ve sürecin sorunsuz şekilde gittiğini aktaran Arabacı, "Çocukları ve öğretmenleri olmayan okul terkedilmiş kamu binası gibi oluyor. Geçen yıl böyle bir burukluk vardı. Bu sene yüz yüze eğitime başlamamızla beraber okullar eski duruma döndü." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Gün ise birinci dönemi sorunsuz bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Erzincan'ın eğitimde yükselen ivmesine verdikleri katkıdan dolayı eğitimcilere ve ailelere teşekkür eden Gün, öğrencilerin tatilde bol bol kitap okumalarını ve kış mevsiminin güzellikleriyle tatil geçirmelerini istedi.

- Kars

Kars'ta da 62 bin 750 öğrenci karne aldı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Zübeyde Hanım İlkokulundaki törende, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Öksüz, gazetecilere, Kovid-19 sürecinin yaşanmasına rağmen okullarda yüz yüze eğitimin devam ettiğini bildirdi.

İkinci dönemde salgını en aza indirerek eğitim öğretime devam edeceklerini anlatan Öksüz, şunları belirtti:

"Öğretmen ve öğrencilerimiz tatil sürecinde sağlıklı dinlensinler. Öğrenciler okulda olduklarından dolayı çok mutlular, tatilden çok okulu özlediklerini ifade ettiler. Bu bizim için çok sevindirici. 590 okulumuzda 62 bin 750 öğrenci karne alıyor. Zaman zaman karnelerde düşük notlar olabilir, bundan dolayı endişeye kapılmamamız gerekir. Gayret etmeye çalışmaya devam etmek lazım."

Sarıkamış ilçesinde de İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, Gazipaşa İlk/Ortaokulunda karne dağıtım törenine katıldı. Öğrencilere karnelerini takdim eden Kızılok, başarı diledi.

- Ardahan

Ardahan'da 17 bin 680 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Vali Hüseyin Öner ve İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, İnönü İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere karnelerini dağıttı.

Öner, öğrencilerin tatillerini iyi geçirmelerini isteyerek, "Öğrencilerimiz özellikle öğretmenlerin öneri ve tavsiyelerini dikkate alsınlar. Çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmenin gayretindeyiz. Ara tatil dönemini iyi değerlendirmelerini istiyoruz." dedi.

- Iğdır

Iğdır'da da 302 okulda eğitim gören 50 bin 944 öğrenci ile 3 bin 654 öğretmen yarıyıl tatiline girdi.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyünde karne dağıtım törenine katıldı.

Burada öğrencilerle sohbet eden Sarıibrahim, öğretmenler odasında okulda görev yapan öğretmenlerle oturup muhabbet etti.

- Ağrı

Ağrı’da ise 943 okulda 145 bin 668 öğrenci karnelerini almanın sevincini yaşadı.

Şeref Saraçoğlu İlköğretim okulunda düzenlenen programda, Vali Vekili Bülent Şimşek ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Ayrıca özel öğretim öğrencilerine karne ve tablet dağıtıldı.