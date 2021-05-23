YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

23.05.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu geçeceği bölgede, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak ile gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği ve kısa süreli fırtına şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Ardahan'da 8, Kars'ta 9, Ağrı'da 10, Erzincan ve Erzurum'da 11, Iğdır'da 18 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 31, Ağrı'da 29, Erzurum'da 27, Kars'ta 26, Ardahan'da 25, Erzincan'da 24 derece olması bekleniyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Çubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralıÇubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Erzurum'da sağanak trafiğin aksamasına neden olduErzurum'da sağanak trafiğin aksamasına neden oldu
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji

Erzurum Namaz Vakitleri 23 Mayıs Pazar

İmsak
02:59
Sabah
04:47
Öğle
12:17
İkindi
16:12
Akşam
19:37
Yatsı
21:16

Erzurum Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Pazar

Fırat Eczanesi
Palandoken
Tuğra Eczanesi
Yakutiye
Erzurum Eczanesi
Yakutiye
Yayla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Konya'da otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Konya'da otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

MSB, Batman ve Şırnak'taki askeri birliklere maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulduğunu bildirdi

MSB, Batman ve Şırnak'taki askeri birliklere maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulduğunu bildirdi

Antalya'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Antalya'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.