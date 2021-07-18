YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

18.07.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, kuzey kesimler yer yer bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde, aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 37, Iğdır'da 34, Erzurum ve Ağrı'da 30, Kars'ta 29, Ardahan'da 28 derece olacağı tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi sessizliğini bozduŞeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi sessizliğini bozdu
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Erzurum'da araçların soğuk havaya dayanıklılık testlerinin yapılacağı merkez kurulacakErzurum'da araçların soğuk havaya dayanıklılık testlerinin yapılacağı merkez kurulacak
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji

Erzurum Namaz Vakitleri 18 Temmuz Pazar

İmsak
03:06
Sabah
04:54
Öğle
12:26
İkindi
16:22
Akşam
19:48
Yatsı
21:29

Erzurum Nöbetçi Eczaneler18 Temmuz Pazar

Erdoğan Eczanesi
Palandoken
Şule Aydın Eczanesi
Yakutiye
Yeni Nenehatun Eczanesi
Yakutiye
Şenol Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Antalya'da serinlemek için denize giren kadın boğuldu

Antalya'da serinlemek için denize giren kadın boğuldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Samsun'da polis eşini öldüren kadın adliyede

Samsun'da polis eşini öldüren kadın adliyede

Sivas'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

Sivas'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.