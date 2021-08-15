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Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

15.08.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 35, Iğdır'da 33, Ağrı'da 31, Erzincan'da 29, Erzurum ve Kars'ta 26, Ardahan'da 22 derece olması bekleniyor.

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