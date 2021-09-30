Doğu Anadolu'daki 6 ilde sağanak bekleniyor

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde Ardahan'ın çevreleri ile Erzurum ve Erzincan'ın kuzey kesimleri, öğle saatlerinden sonra ise bölge genelinde (Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan) sağanak etkili olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında olması beklenen bölgede rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar Iğdır'da 25, Ağrı'da 22, Erzincan'da 19, Erzurum'da 16, Kars'ta 13 ve Ardahan'da 12 derece olması bekleniyor.
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