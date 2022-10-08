Doğu Demirkol ile Alelade Show’un konuğu Ege Kökenli kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ege Kökenli'nin hayatı ve biyografisi!

Doğu Demirkol ile Alelade Show’un konuğu Ege Kökenli, 8 Ekim Cumartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Her hafta birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu Doğu Demirkol ile Alelade Show'u izleyenler yine eğlenceye doyacak. Peki, Doğu Demirkol ile Alelade Show’un konuğu Ege Kökenli kimdir? Ege Kökenli nereli ve kaç yaşında, hangi dizlerde oynadı?
Ege Kökenli, 20 Mart 1993 tarihinde Kırklareli'nde dünyaya geldi.
Saint-Joseph Fransız Lisesinde okumak için İstanbul'a yerleşen Ege Kökenli, henüz yaşındayken En İyi Arkadaşım isimli dizide oynamıştır.
Ege Kökenli, Haliç Üniversitesi konservaturarında eğitim almıştır.
2004-2007 En İyi Arkadaşım
2006 Anadolu Kaplanı
2010 Öğretmen Kemal
2011-2012 Yahşi Cazibe
2013 Çalıkuşu
2014 Çiçek
2015 Güneşin Kızları
2015-2016 Asla Vazgeçmem
2017 Kalp Atışı
2019 Yasak Elma
2019 Benim Tatlı Yalanım
2020-2021 Kefaret
2021 Menajerimi Ara
2022 Duy Beni
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