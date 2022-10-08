Doğu Demirkol ile Alelade Show’un konuğu Ege Kökenli kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ege Kökenli'nin hayatı ve biyografisi!

Doğu Demirkol ile Alelade Show’un konuğu Ege Kökenli, 8 Ekim Cumartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Her hafta birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu Doğu Demirkol ile Alelade Show'u izleyenler yine eğlenceye doyacak. Peki, Doğu Demirkol ile Alelade Show’un konuğu Ege Kökenli kimdir? Ege Kökenli nereli ve kaç yaşında, hangi dizlerde oynadı?

Ege Kökenli, 20 Mart 1993 tarihinde Kırklareli'nde dünyaya geldi.

Saint-Joseph Fransız Lisesinde okumak için İstanbul'a yerleşen Ege Kökenli, henüz yaşındayken En İyi Arkadaşım isimli dizide oynamıştır.

Ege Kökenli, Haliç Üniversitesi konservaturarında eğitim almıştır.

EGE KÖKENLİ'NİN OYNADIĞI DİZİLER

2004-2007 En İyi Arkadaşım

2006 Anadolu Kaplanı

2010 Öğretmen Kemal

2011-2012 Yahşi Cazibe

2013 Çalıkuşu

2014 Çiçek

2015 Güneşin Kızları

2015-2016 Asla Vazgeçmem

2017 Kalp Atışı

2019 Yasak Elma

2019 Benim Tatlı Yalanım

2020-2021 Kefaret

2021 Menajerimi Ara

2022 Duy Beni

