Doğu Demirkol'un sevgilisi bakın kim çıktı! Sevgilisi ile karesini "Belki dedi" notuyla paylaştı! Kafalar karıştı

Çektiği eğlenceli videolarla adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Doğu Demirkol daha sonra çok sayıda projede rol aldı. Özel hayatıyla da çok konuşulan ünlü komedyen bir dönem Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşamıştı.

Doğu Demirkol, ünlü oyuncu ile ayrılığının ardından Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızları Ayşe Kırca ile aşk yaşamaya başladı. Ünlü çiftin aşkı tam gaz devam ederken ünlü komedyenin paylaşımı kafaları karıştırdı.

Son olarak sevgilisi Ayşe Kırca ile davetten bir pozunu paylaşan Doğu Demirkol

paylaşımına “She said maybe” (Belki dedi) şeklinde not düştü. Ünlü komedyenin bu paylaşımı hayranları tarafından “Evlilik teklifi mi etti?” diye yorumlandı.

1994 yılında dünyaya gelen Ayşe Kırca, anne ve babasının izinden giderek oyuncu oldu.

Üniversiteyi New York Film Academy Oyunculuk Bölümü'nde dört sene okudu. 2019 yılında Müjdat Gezen'in yazıp yönettiği Pera Müzikali'nde sahne aldı.

Ayşe Kırca; Sol Yanım dizisinde Yasemin, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Yeliz karakterine hayat verdi.





