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Doğu Demirkol'un sevgilisi bakın kim çıktı! Sevgilisi ile karesini "Belki dedi" notuyla paylaştı! Kafalar karıştı

18.09.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Doğu Demirkol özel hayatı ve sosyal meyda paylaşımlarıyla zaman zaman gündem oluyor. Ünlü isim şimdi de son paylaşımıyla çok konuşuldu. Sevgilisi ile katıldığı bir davetten pozunu paylaşan Doğu Demirkol "Belki dedi" notu ile hayranlarını heyecanlandırdı. Demirkol'un bu paylaşımı 'Evlilik teklifi' olarak yorumlandı. Ünlü komedyenin sevgilisinin kim olduğunu görenler ise çok şaşırdı.

Çektiği eğlenceli videolarla adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Doğu Demirkol daha sonra çok sayıda projede rol aldı. Özel hayatıyla da çok konuşulan ünlü komedyen bir dönem Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşamıştı.

Doğu Demirkol, ünlü oyuncu ile ayrılığının ardından Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızları Ayşe Kırca ile aşk yaşamaya başladı. Ünlü çiftin aşkı tam gaz devam ederken ünlü komedyenin paylaşımı kafaları karıştırdı.

Son olarak sevgilisi Ayşe Kırca ile davetten bir pozunu paylaşan Doğu Demirkol
paylaşımına “She said maybe” (Belki dedi) şeklinde not düştü. Ünlü komedyenin bu paylaşımı hayranları tarafından “Evlilik teklifi mi etti?” diye yorumlandı.

doğu demirkol

1994 yılında dünyaya gelen Ayşe Kırca, anne ve babasının izinden giderek oyuncu oldu.

Ayşe Kırca 1

Üniversiteyi New York Film Academy Oyunculuk Bölümü'nde dört sene okudu. 2019 yılında Müjdat Gezen'in yazıp yönettiği Pera Müzikali'nde sahne aldı.

Ayşe Kırca 2

Ayşe Kırca; Sol Yanım dizisinde Yasemin, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Yeliz karakterine hayat verdi.

Ayşe Kırca 3

Ayşe Kırca 4

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