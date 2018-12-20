Doğu Ekspresini beğenenler bunu da beğendi!

Yerli ve yabancılardan yoğun ilgi gören, hat üzerindeki dağların karlı yamaçlarından süzülerek gelen Vangölü Ekspresi, eşsiz güzellikteki manzaralar eşliğinde seyahat imkanı sunuyor.

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Yerli ve yabancılardan yoğun ilgi gören, hat üzerindeki dağların karlı yamaçlarından süzülerek gelen Vangölü Ekspresi, eşsiz güzellikteki manzaralar eşliğinde seyahat imkanı sunuyor.

Hat üzerindeki Muş ve Bitlis'teki dağların karlı yamaçlarından adeta süzülerek gelen Vangölü Ekspresi'nin yolcuları, eşsiz güzellikteki manzaralar eşliğinde seyahat yapma imkanı buluyor.

Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş güzergahlarından geçerek Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen Vangölü Ekspresi, kentin ve bölgenin turizm ve ekonomisine katkı sunuyor.

Farklı illerden ekspresle ilk önce Muş Garı'na gelen yolcular, ardından Bitlis'te önemli turizm potansiyeline sahip Atatürk ve Nemrut Dağları ile Van Gölü'nün eşsiz manzarasına karşı çaylarını ve kahvelerini yudumlayarak keyifli bir yolculuk yapmanın tadını çıkarıyor.

8 vagonu ile 320 yolcu kapasitesine sahip Vangölü Ekspresi'ni tercih eden yerli ve yabancı yolcular, seyahat boyunca karşılaştıkları yerleşim yerlerinin ve doğal güzelliklerin fotoğraflarını da çekmeyi ihmal etmiyor.

Elazığ'dan ekspresle Tatvan'a gelen Fırat Üniversitesi öğrencisi Yunus Emre Akdeniz, Vangölü Ekspresi'nin öğrenciler için mükemmel bir imkan olduğunu söyledi. Ekspresin hem otobüslerden ucuz olduğunu hem de yatak, restoran ve lavabolarının içinde bulunduğunu anlatan Akdeniz, şöyle konuştu:

"Bunların tamamı Vangölü Ekspresi'nde var. Öğrenciler için ucuz olması da önemli. 9 kez bindim. Elazığ'dan binip Tatvan'a geliyorum. Manzarası çok güzel. Güzergah boyunca özellikle kışın güzel manzaralar var. Kartpostallık fotoğraflar çekilebilir. Ekspresin kışın bölge turizmine büyük katkısı olur. Çünkü kışın muhteşem manzaralar ortaya çıkıyor. Turistlerin de o manzaraları görmesi gerekir. İnsanların güzergah boyunca doğal güzellikleri de görmeleri turistik açıdan çok önemli."

Ailesi ve arkadaşlarıyla İstanbul'dan Ankara'ya gelerek ekspresle seyahat eden Birgen Şimşek ise "Gönlümüzden geçtiği gibi bir şeyler yaparak yolculuğu daha renkli hale getirmeye çalıştık. Eğlenceli ve keyifli bir deneyim oldu. İlk kez ekspresle seyahat ettim. Ancak bunun devamı da gelebilir. Küçük bir tatil kaçamağı için trenle seyahat ettik." dedi.

Yolculardan Serap Çakmak da Manisa'dan ailesi ve arkadaşlarıyla Ankara'ya geldiklerini ve ardından Van'a gitmek için ekspresle seyahate devam ettiklerini kaydetti.

"Tatvan'dan sonra Van'a gideceğiz. Neler yapılabileceğimizi internetten araştırdık, arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Bizim için keyifli bir yolculuk oldu. Ekspreste arkadaşımızın doğum gününü kutladık. Doğum günü için kompartmanı süsledik. Arkadaşlarla çok keyifli vakit geçirdik. Kesinlikle herkesin gelmesi gerekiyor. Herkese tavsiye ediyoruz."

Canan Çakmak ise Vangölü Ekspresi ile seyahat boyunca nehirler, dağlar, ağaçlar, kırsalda yaşam ve hayvanları gördüklerini dile getirdi. Çakmak, "Yurt dışına gidip geziyoruz. Her şeyi görüyoruz. 'Ne kadar güzel' diyoruz. Aslında vatanımızın her köşesi çok güzel. Herkesin yaşamasını isteriz. Arkadaşlarımız buraya gelmek için sosyal medyadan bize sordu. Bu daha fazla insana duyurulsa daha çok insan gelebilir. Trenler çok konforlu. Kendi odanız gibi kimse sizi rahatsız etmiyor. Mahremiyetinizi koruyarak trende 24 saat geçirebiliyorsunuz. Tuvaletler son derece temiz." ifadesini kullandı.