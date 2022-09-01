Doğu eş anlamlısı nedir? Doğu kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Doğu kelimesi Eski Türkçedeki "toġu/toġsuġ" kelimesinden evrilmiştir. "Gün doğumu" anlamına gelen "toġu" kelimesi, kelime başı "t-" > "d-" değişimi nedeniyle "doğu" olmuştur. Orhun Yazıtları'nda (735) "toġu" olarak rastladığımız kelime 1600'lü yıllarda "doğu" hâlini almıştır.

Doğu ne demek?

Dört ana yönden bir tanesi olan doğu, Güneşin doğduğu yönü işaret eder. Aynı şekilde bir bölgenin doğusunu da niteler. Türk Dil Kurumunda doğu kelimesi şu şekilde açıklanmıştır:

Güneşin doğduğu ana yön, gün doğusu, şark, maşrık, batı karşıtı.

Güneşin doğduğu yöndeki ülkeler bölgesi, Şark, Batı karşıtı.

Doğu eş anlamlısı

Doğu kelimesi fazla kullanılmayan bir eş anlamlı kelimeye sahiptir. Doğunun eş anlamlısı "şark" kelimesidir. Arapça "gün doğumu" anlamına gelen bu kelime dilimize geçmiştir.

Türkçede doğu kelimesi güneşin doğduğu yönden ortaya çıksa da çoğunlukla ülkelerin veya şehirlerin bulunduğu yerleri tarif ederken kullanılır. Doğu kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük şark da daha çok bu bölge için kullanılmaktadır. Ülkenin doğu bölgesine şark da denmektedir.

Doğunun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Şark görevi için gittiği şehirden oldukça memnundu.

Şarkın zenginliğini bırakıp garbın kültürüne tutulduk.



