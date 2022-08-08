Eksik eş anlamlısı nedir? Eksiğin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Eski Türkçe'den bugüne dek halk arasında kullanılan gündelik dilde en sık karşılaşılan kelimelerden biridir. Sıfat ve isim türünde farklı anlamları ve tanımları vardır.

Farklı kelimeler ile bir araya gelerek birleşik kelimeler ve birleşik fiiller de türetebilir. Atasözlerinde, deyimlerde sıkça karşılaşılır.

Eksik kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu eksik kelimesi ve eksik eş anlamlısı kelimeler için birden fazla tanım yapar. Biri isim diğerleri sıfat olmak üzere dört adet tanımı vardır. Yapılan tanımlar ve bu tanımlar doğrultusunda verilen örnek cümleler şunlardır:

Bir bölümü olmayan, noksan, natamam.

Örnek cümle:

"Bu kitap eksik, baş tarafı yok!"

Mükemmel olmayan, kusurlu, muallel ve sakat.

Az.

İhtiyaç duyulan şey tanımı ise isim türü için geçerlidir.

Bu tanımın örnek cümlesi şu şekilde verilmiştir:

"Aynı zamanda eski dönem edebiyatımızın sohbet ve mülakat türlerinde boşluk olan eksiğini tamamlıyordu. (Ahmet Kabaklı) "

Eksik kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Az, noksan, olmayan, natamam, kusurlu, muallel, sakat, ihtiyaç duyulan kelimeleri eksik eş anlamlısı kelimelerdir. Eksik yerine kullanılabilir. Ancak bunun için cümle içinde hangi anlamda ve ne sebeple kullanıldığına bakılması gerekir. Doğru eş anlamlı kelime ancak bu şekilde seçilebilir.

Eksiğin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en iyi yöntem o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. Bu sayede o kelimenin eş anlamlıları da seçilebilir. Yerine kullanılacak kelimeyi bulabilmek için yer aldığı cümlenin bütününe bakmak doğru olacaktır.

Eksiğin eş anlamlısı olan kelimeler ve eksik kelimesi ile kurulan bazı örnek cümleler, atasözleri ve deyimler şunlardır:

Eksik olma!

Bu adamın bir tahtası eksik olmalı!



