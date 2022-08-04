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Duru eş anlamlısı nedir? durunun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

04.08.2022 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öz Türkçe olan ya da dilimize farklı dillerden ve sonradan geçmiş olan kelimeler farklı anlamlara gelebilirler. Bu kelimelerin yerlerine geçecek olan eş anlamlı kelimeler de bu doğrultuda farklılık gösterir. Duru da bu özellikte olan bir kelimedir. Farklı durumlar için kullanılır. Berrak, saf gibi anlamlara gelir.

Duru eş anlamlısı olan kelimeler, yer aldığı cümlenin anlamına göre değişkenlik gösterir. Söylenmek ya da ifade edilmek istenen anlamı ne ise bu duruma uygun bir eş anlamlı kelime seçilerek kullanılmalıdır.

Berrak kelimesi, durunun ilk anlamının karşılığı olarak kullanılabilir. Tertemiz, bulanık olmayan, pırıl pırıl olan her şey için bu ifade tercih edilir.

Durunun eş anlamlısı nedir?

Türk Dil Kurumu, duru kelimesi için birden fazla tanım yapmıştır. Biri mecaz olmak üzere sıfat türündeki bu üç tanım şu şekildedir:
Bulanıklığı olmayan, temiz ve berrak olan. Arınmış olan, karışık olmayan (Dil ve üslup için kullanılır). Pürüzsüz olan (Genelde ten için kullanılır.)
Bu tanımlar için ise şu örnekler verilmiştir:
Bu, duru beyaz tenli ve kıpkızıl dudaklı bir körpe Rus kızıydı. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
Böyle duru bir mantık karşısında akan sular duruyordu. (Ayşe Kulin)

Duru kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Berrak, temiz, pürüzsüz, arınmış, temiz, tertemiz, arı, düz, net, pür kelimeleri duru yerine kullanılabilir. Hangisinin tercih edileceği cümlenin bütününe bakarak belirlenebilir.
Başka bir kelime ile bir araya gelerek birleşik bir kelime de oluşturur. Arı duru bu durma bir örnektir. Saf ve tertemiz olan anlamına gelen bir sıfattır.
Örnek cümle: Sevmeye başladım; artık saf, arı duru bir sevgi. (Emine Işınsu)

Durunun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek ve ne anlamda kullanıldığını anlayabilmek için o kelimeyi cümle içinde kullanmak gerekir. Bu sayede yerine kullanılacak aynı anlama gelen ama farklı olan sözcük de bulunabilir.

Duru kelimesinin eş anlamı ile kurulan bazı örnek cümleler şöyledir:
Duru söz söyle ki seni anlasınlar, dinlesinler.


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