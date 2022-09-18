Doğu Karadeniz'de fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in doğusunda, akşam saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini bildirdi.
Genel Müdürlükten yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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