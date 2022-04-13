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Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

13.04.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

RİZE (AA) - Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kentte iki gündür aralıklarla yağan kar nedeniyle özellikle 1000 rakımın üzerindeki orman köyleri ve yaylalarda kar kalınlığı 10 santimetrenin üzerine çıktı.

Yağış dolayısıyla İkizdere ilçesine bağlı 12 köy yolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Ovit Geçidi Tüneli'nin ulaşıma açık tutulması için Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Çamlıhemşin ilçesinin doğal güzellikleriyle ünlü Ayder Yaylası'nda da ekipler yolu ulaşıma açık tutmak için çaba sarf ediyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içindeki yayla yollarının ulaşıma açılmasının, son kar yağışının ardından bir süre gecikeceğini kaydetti.

- Artvin

Artvin'de de hava sıcaklığının düşmesiyle iki gündür yüksek rakımlı kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

Borçka ilçesinde, UNESCO'nun koruması altındaki Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı Macahel Havzası'nda (Camili) bulunan Düzenli, Camili, Efeler, Kayalar, Maral ve Uğur grup köy yolları kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kentin en önemli turizm destinasyon merkezlerinden Atabarı Kayak Merkezi, Kafkasör Yaylası, Şavşat Karagöl Sahara Milli Parkı ve Borçka Karagöl Tabiat Parkı beyaza büründü.

Bazı köylerde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.

- Bayburt

Bayburt, gece boyunca aralıklarla etkili olan kar sonrası beyaza büründü.

Soğuk havanın da yaşamı olumsuz etkilediği kentte, zaman zaman trafikte aksamalar yaşanıyor.

Kent merkezinde aralıklarla etkisini sürdüren kar, yüksek kesimlerde tipiye dönüşüyor.

Karayolları yetkilileri, ilerleyen saatlerde havanın soğuması dolayısıyla yüksek kesimlerde oluşacak buzlanmaya karşı sürücülerin tedbirli olmasını istedi.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesinin ardından dünden itibaren aralıklarla kar yağdı.

Yağışla birlikte tepeler ve kentin ilk yerleşim yeri olan Süleymaniye Mahallesi beyaza büründü.

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kar yağışı Artvin Gümüşhane Rize Bayburt

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