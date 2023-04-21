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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bayram namazı kılındı

21.04.2023 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak'ta, Ramazan Bayramı namazı kılındı.

Karabük'te yaşayanlar, bayram namazını eda etmek için camilere geldi.

Safranbolu ilçesindeki Merkez Camisi'ne gelen cemaat, namazı kıldıktan sonra hutbeyi dinledi, dua etti.

Namazın ardından cemaat bayramlaştı.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta çok sayıda kişi, bayram namazını kılmak için Kepez Tepe Camisi'ni doldurdu.

Bayram namazını kılan cemaat, okunan hutbe ve duanın ardından birbirleriyle bayramlaştı.

Büyükleriyle camiye gelen çocuklara bayram harçlıkları verildi.

DÜZCE

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen sekizgen planlı Akçakoca Merkez Camisi'nde Ramazan Bayram namazı kılındı.

Sabahın erken saatlerinde camiye akın edenler, bayram namazını eda etti.

Hutbeyi dinleyen cemaat, dua edilmesinin ardından bayramlaştı.

KOCAELİ

Kocaeli'de camileri dolduran Müslümanlar, bayram namazını eda etti.

Çok sayıda kişi, bayram namazını kılmak için kentin simge yapılarından tarihi Fevziye Camisi'ni doldurdu.

Cemaat, bayram namazını kıldıktan sonra okunan hutbe ve duanın ardından birbiriyle bayramlaştı.

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Sakarya Namaz Vakitleri 21 Nisan Cuma

İmsak
04:31
Sabah
06:04
Öğle
13:02
İkindi
16:48
Akşam
19:50
Yatsı
21:17

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