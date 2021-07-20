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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde "acemi kasaplar" hastanelik oldu

20.07.2021 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, kurban kesmeye çalışırken yaralanan çok sayıda kişi hastanelere başvurdu.

Sakarya'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kentin çeşitli noktalarında kurulan mezbahalarda kurbanlarını kesen bazı kasaplar ile vatandaşlar, bıçak ve hayvan darbeleriyle yaralandı.

Kendi imkanları ve ambulanslarla acil servislere başvuran 352 kişi, tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Kocaeli'de de 400'den fazla kişi, kurban kesmeye çalışırken vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Hastanelerde ayakta tedavileri yapılan yaralılar, daha sonra taburcu edildi.

Bolu'da 35, Bartın'da 26, Düzce'de 156, Zonguldak ve Karabük'te de 25'er kişi, kesik ve hayvan darbeleri sonucu yaralanarak hastanelerin acil servislerine başvurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı

Sakarya Namaz Vakitleri 20 Temmuz Salı

İmsak
03:46
Sabah
05:37
Öğle
13:10
İkindi
17:07
Akşam
20:33
Yatsı
22:15

Sakarya Nöbetçi Eczaneler20 Temmuz Salı

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