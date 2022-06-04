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Doğu Perinçek, Balıkesir'de partisinin Olağan İl Kurultayı'na katıldı

04.06.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Perinçek, Balıkesir'de partisinin Olağan İl Kurultayı'na katıldı

BALIKESİR (AA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Vatan Partisi, Türk milletinin başında, önünde tarih yapacak. Birleşen ve üreten Türkiye'yi kuracağız." dedi.

Perinçek, Balıkesir'de Salih Tozan Kültür Merkezi'nde partisinin Olağan İl Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak için bütün insanlığa ışık tutan bir mücadeleye girdiğini söyledi.

Türkiye'nin üretim devriminin eşiğine geldiğini savunan Perinçek, "Önümüzdeki dönem, Türkiye tarihinin 1945'ten sonra yaşadığımız en kritik en önemli dönemdir. Atlantik sisteminin de Türkiye'ye karşı niyetlerinin en karamsar, en kötü olduğu bir dönemdir ama biz tarih ve birikimimize güveniyoruz, en başta da Vatan Partisi'nin önderlik gücüne, Türk milleti ile Türkiye emekçileri ve üreticileriyle birleşme, kaynaşma yeteneğine, partimizin kadro ve birikimine sonuna kadar güveniyoruz." diye konuştu.

Perinçek, Türkiye'nin ilerleyen zamanlarda büyük bir karar vereceğini, bu kararın başlıklarının belli olduğunu anlatarak "Türkiye bağımsız olacak, başı dik yaşayacak. Türklüğe yakışan, bizim imparatorluk birikimimize, son 200 yıllık devrim birikimimize yakışan başı dik yaşamaya uygun yaşayacak." dedi.

200 yıldır emperyalizmle savaşa savaşa bugünlere gelindiğini dile getiren Perinçek, şunları kaydetti:

"Şimdi savaşta son ve kesin darbeyi indirmek, başı dik ve bağımsız Türkiye'yi kurmak durumundayız. Üreticiler tekrar baş tacı olacak. Üreticiler tekrar bu milletin efendisi olacak. Türk milletinin biriktirdiği kuvvetler ve özlemlerle Türkiye'nin son önemli ciddi kararını vereceği 2-3 yıl, bizim partimiz için de sınama yıllarıdır, tarih yapma yıllarıdır. Geride kalan günlerde biz tarihin içinden aldığımız güçleri biriktirdik ama şimdi tarih yapacağımız yıllara giriyoruz. Vatan Partisi, Türk milletinin başında, önünde tarih yapacak. Birleşen ve üreten Türkiye'yi kuracağız."

İş insanı Ethem Sancak'ın da katılımcılara hitap ettiği kurultayda, seçime tek listeyle katılan Vatan Partisi Balıkesir İl Başkanı Emre Albayrak göreve yeniden getirildi.

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