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Doğu Perinçek'ten Galatasaray'a müjde! "Çok yakın zamanda..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.12.2024 11:54
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, Çin'in büyük firmalarının Galatasaray ile yakın zamanda sponsorluk anlaşmaları imzalayacağını duyurdu.

Doğu Perinçek'ten Galatasaray'a müjde! "Çok yakın zamanda..."

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çin'in büyük firmalarının Galatasaray ile yakın zamanda sponsorluk anlaşmaları imzalayacağını açıkladı.

Doğu Perinçek, TV100'de katıldığı programda Galatasaray'a dair açıklamalar yaptı.

"BÜYÜK ÇİN FİRMALARI SPONSOR OLACAK"

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Perinçek, "Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret etmişsiniz. Osimhen transferi için kulüp para arıyormuş, sizde aracı olmuşsunuz." sözlerine, "Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi ile Dursun Özbek başkanımızı buluşturdum. Büyük ihtimalle büyük Çin firmaları Galatasaray'a sponsor olacak." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray Galatasaray

Anahtar Kelimeler:
Çin Doğu Perinçek son dakika galatasaray
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