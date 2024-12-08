Doğu Perinçek'ten Galatasaray'a müjde! "Çok yakın zamanda..."

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çin'in büyük firmalarının Galatasaray ile yakın zamanda sponsorluk anlaşmaları imzalayacağını açıkladı.
Doğu Perinçek, TV100'de katıldığı programda Galatasaray'a dair açıklamalar yaptı.
Perinçek, "Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret etmişsiniz. Osimhen transferi için kulüp para arıyormuş, sizde aracı olmuşsunuz." sözlerine, "Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi ile Dursun Özbek başkanımızı buluşturdum. Büyük ihtimalle büyük Çin firmaları Galatasaray'a sponsor olacak." ifadelerini kullandı.
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