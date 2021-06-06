Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerde muhtar veya ihtiyar heyeti seçimleri yapılıyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesi, Bingöl, Elazığ, Siirt, Batman ve Mardin'in Midyat ilçesinde seçmenler, bazı köy ve mahallerde farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık veya ihtiyar heyeti üyelikleri seçimi için sandık başına gitti.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) aldığı karar doğrultusunda, Ergani ilçesinde Adnan Menderes, Azizye ve Gökiçi mahallelerinde muhtar, Morkoyun Mahallesi'nde ise ihtiyar heyeti üyelerinin seçimi dolayısıyla sabah erken saatlerde sandıklar kuruldu.
Sorunsuz başlayan oy verme işlemi devam ediyor.
- Bingöl
Bingöl'de vatandaşlar 9 köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyelikleri belirlemek için oy kullanıyor.
Kent merkezine bağlı İncesu ve Bahçeli köyleri, Genç ilçesinde Kültür ve Yeşildere mahalleleri, Karlıova ilçesinde Ciligöl köyü ve Seyrantepe Mahallesi, Yayladere ilçesinde Conah Mahallesi ile Dalbasan ve Kır köylerindeki seçmenler sabah erken saatlerde oy kullanmak için sandık başına gitti.
Polis ve jandarma ekipleri, seçimlerin sorunsuz geçmesi için yoğun güvenlik önlemi aldı.
Genç ilçesi Kültür Mahallesi'nde oyunu kullanan vatandaşlardan Şahidin Yener, gazetecilere, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyledi.
Seçimin herkes için hayırlı olması temennisinde bulunan Yener, herkesin oyunu kullanması gerektiğini dile getirdi.
- Elazığ
Elazığ'da vatandaşlar 8 köy ve 1 mahallede çeşitli sebeplerden boş bulunan muhtarlıklar için oy kullanıyor.
Elazığ'a bağlı Sedeftepe, Aydıncık ve Hıdırbaba köyleri, Sivrice ilçesinde Haftasar ve Dereboynu köyleri, Karakoçan ilçesinde İsabey köyü, Palu ilçesinde Bölükelma ve Burgudere köyü, Alacakaya ilçesi Sularbaşı Mahallesi'nde seçmenler sabah erken saatlerde oy kullanmak için sandık başına gitti.
Seçimlerin sorunsuz geçmesi için güvenlik güçleri güvenlik önlemi aldı.
- Siirt
Siirt'te seçmenler bir köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyelikleri için oy kullanıyor.
Merkez Barış Mahallesi'nde muhtar seçimi için Mehmetçik ve Haşim Öztanık ilkokullarında sandık kuruldu.
Oy verme işlemi HES kodu sorgulaması ile maske, mesafe ve temizlik kuralına uygun şekilde gerçekleştiriliyor.
Merkez Kayaboğaz köyünde de vatandaşlar, ihtiyar heyeti seçimi için sandık başına gitti.
- Batman
Batman'da seçmenler Belde Mahallesi'nde muhtar seçimi için sandık başına gitti.
İMKB Belde İlkokulu, Batman Anadolu Lisesi, Raman Anadolu Lisesinde kurulan 57 sandıkta oy kullanma işlemi sürüyor.
Seçim nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alınırken, oy verme sırasında Kovid-19 tedbirlerine de dikkat ediliyor.
- Mardin
Mardin'in Midyat ilçesinde Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar da muhtar seçimi için oy kullanıyor.
Hacı Nuri Makbule Yeşilmen İlkokulundaki 10 sandıkta oy verme süreci devam ediyor.
Oy verme işlemleri saat 17.00'de sona erecek.
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