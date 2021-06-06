Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerde muhtar veya ihtiyar heyeti seçimleri yapılıyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesi, Bingöl, Elazığ, Siirt, Batman ve Mardin'in Midyat ilçesinde seçmenler, bazı köy ve mahallerde farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık veya ihtiyar heyeti üyelikleri seçimi için sandık başına gitti.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) aldığı karar doğrultusunda, Ergani ilçesinde Adnan Menderes, Azizye ve Gökiçi mahallelerinde muhtar, Morkoyun Mahallesi'nde ise ihtiyar heyeti üyelerinin seçimi dolayısıyla sabah erken saatlerde sandıklar kuruldu.

Sorunsuz başlayan oy verme işlemi devam ediyor.

- Bingöl

Bingöl'de vatandaşlar 9 köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyelikleri belirlemek için oy kullanıyor.

Kent merkezine bağlı İncesu ve Bahçeli köyleri, Genç ilçesinde Kültür ve Yeşildere mahalleleri, Karlıova ilçesinde Ciligöl köyü ve Seyrantepe Mahallesi, Yayladere ilçesinde Conah Mahallesi ile Dalbasan ve Kır köylerindeki seçmenler sabah erken saatlerde oy kullanmak için sandık başına gitti.

Polis ve jandarma ekipleri, seçimlerin sorunsuz geçmesi için yoğun güvenlik önlemi aldı.