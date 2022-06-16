Doğucan Haspolat ile Jens Stryger Larsen, Trabzonspor için İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı Doğucan Haspolat ile Danimarkalı Jens Stryger Larsen İstanbul'a geldi.

Geçen sezon İtalya'nın Udinese takımında forma giyen serbest statüsündeki Danimarka Milli Takımı oyuncusu Jens Stryger Larsen, başkent Kopenhag'dan kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Kasımpaşa'da forma giyen ve yurt dışında bulunan Doğucan ise Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan İstanbul'a döndü.

İki futbolcu da basın mensuplarının transferleriyle ilgili sorularını yanıtsız bırakarak İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.



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