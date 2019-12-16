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Doğuda kar, Alanya'da deniz keyfi!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | Son Güncelleme

Antalya'daki Alanya ilçesinde hava sıcaklığı bugün de 21 dereceye kadar ulaştı. Aralık ayının sonuna yaklaşmamıza rağmen sıcak havanın kendini hissettirdiği kentte yerli ve yabancı turistler, denizin ve güneşin tadını çıkardı.

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Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken Alanya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Yerli ve yabancı tatilciler Aralık ayının sonu yaklaşmasına rağmen sıcak havanın tadını denize girerek ve güneşlenerek çıkardı. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığı 19.6, nem oranının ise yüzde 54 derece ölçüldüğü ilçede güneşli havayı fırsat bilenler dünyaca ünlü Keykubat, Damlataş ve Kleopatra plajlarında denize girdi ve güneşlenmenin keyfini çıkardı. Bazı turistler kumlara kendilerini atıp güneşlenirken bazıları ise güneşli havada müzik dinleyip kitap okumayı tercih etti.

Meteoroloji yetkilileri, ilçede güneşli havanın Cumartesi gününe kadar etkisini sürdüreceğini ardından yerini yağışlı havaya bırakacağını belirtti. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Antalya Alanya Tatil deniz

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