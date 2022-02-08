Doğu'da kar yağışı ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da aralıklarla devam eden kar yağışı ve soğuk havanın yanı sıra özellikle yüksek kesimlerde fırtına ve sis etkili oluyor.

Kaldırım ve yollarda soğuk nedeniyle buzlanmanın meydana geldiği şehirde, bazı camilerin şadırvanları ile çeşmeler buz tuttu, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Beyaz örtüyle kaplı kentte vatandaşlar yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar için kaldırımlara yem döktü, bazı esnaf da iş yerlerinin önlerine kedi ve köpekler için mama bıraktı.

Yakutiye Belediyesi ekipleri de ilçenin farklı noktalarına sokak hayvanları için özel olarak yaptırdığı içerisi yem dolu kaplar bıraktı.

- Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava nedeniyle yollar ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Vatandaşlar açık alandaki araçlarını soğuktan korumak amacıyla üstünü battaniye ve branda ile örttü.

- Ağrı

Ağrı’da dondurucu soğuklar yüzünden çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Dere ve akarsuların donduğu kentte, vatandaşlar araçlarını battaniyelerle örterek soğuktan korumaya çalıştı.

- Kars

Kars'ta etkili olan soğuk hava sebebiyle yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorluk çekti.

Selim ilçesinde aç kalan bir tilki yol kenarında yiyecek ararken görüntülendi.

Kar nedeniyle beyaza bürünen köylerde güzel görüntüler oluştu.

