Doğukan Manço babası Barış Manço’nun sözleri enkazdan çıkınca dayanamadı! "Kimse göçmez bu dünyadan…”

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin ardından vatandaşlara destek olmak için deprem bölgesine giden Doğukan Manço, sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya devam ediyor. Depremzedeler için sık sık çağrıda bulunan ünlü ismin son paylaşımı duygulandırdı.



Doğukan Manço takipçisinin gönderdiği bir fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta bir enkazın üzerinde babası Barış Manço’nun 'Sarı Çizmeli Mehmet Ağa' şarkısına ait 'Yaz dostum kimse göçmez bu dünyadan mal ile' sözlerinin bulunduğu duvar yazısı bulunuyor.



“ASLINDA NE KADAR DA MUTLUYMUŞUZ”

Depremzedeler için seferber olan Doğukan Manço sosyal medya hesabından depremin hemen ardından yaptığı bir paylaşımda, “Geçen hafta bir çoğumuzun türlü türlü sıkıntıları vardı. Kim bilir kaç kişinin keyfi yoktu. Şimdi dönüp geçen haftaya baktığımızda aslında ne kadar mutluymuşuz …” cümlelerine yer vermişti.



