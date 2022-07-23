Doğukan Manço'dan Zeynep Bastık'a tepki!

Doğukan Manço, geçtiğimiz akşam 3. Uluslararası Sıcak Hava Balon Festivali kapsamında Kapadokya’da müzikseverlerle buluştu. Doğukan Manço, yaklaşık bir saat boyunca sahnede kaldı.

Kendisinden önce sahne alan Zeynep Bastık’ın sahne finalini 'Ben Adam Olmam' ve 'Sakin Ol' şarkıları ile yapmasına sinirlenen sanatçı, sosyal medyadan açıklama yaptı.

"TESADÜF MÜ?"

Manço, "Bugün peş peşe sahnemiz vardı. Ben senden önce sahne alsaydım, sana olan saygım gereği senin popüler olduğun şarkıları repertuvarıma koymazdım ama sen final şarkılarını peş peşe 'Ben Adam Olmam' ve 'Sakin Ol' olarak seçtin. Tesadüf mü, yoksa sahneme hiç mi saygın yok?” ifadelerini kullandı.

