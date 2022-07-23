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Doğukan Manço'dan Zeynep Bastık'a tepki!

23.07.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barış Manço'nun DJ oğlu Doğukan Manço, kendisinden önce sahne alan şarkıcı Zeynep Bastık’a tepki gösterdi. Doğukan Manço tepkisini sosyal medyadan paylaşınca gündem oldu.

Doğukan Manço'dan Zeynep Bastık'a tepki!

Doğukan Manço, geçtiğimiz akşam 3. Uluslararası Sıcak Hava Balon Festivali kapsamında Kapadokya’da müzikseverlerle buluştu. Doğukan Manço, yaklaşık bir saat boyunca sahnede kaldı.

Kendisinden önce sahne alan Zeynep Bastık’ın sahne finalini 'Ben Adam Olmam' ve 'Sakin Ol' şarkıları ile yapmasına sinirlenen sanatçı, sosyal medyadan açıklama yaptı.

Ekran Alıntısı

"TESADÜF MÜ?"

Manço, "Bugün peş peşe sahnemiz vardı. Ben senden önce sahne alsaydım, sana olan saygım gereği senin popüler olduğun şarkıları repertuvarıma koymazdım ama sen final şarkılarını peş peşe 'Ben Adam Olmam' ve 'Sakin Ol' olarak seçtin. Tesadüf mü, yoksa sahneme hiç mi saygın yok?” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Doğukan Manço Zeynep Bastık
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