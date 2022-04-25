SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa
  4. Doğukan Sinik'e Lyon talip oldu

Doğukan Sinik'e Lyon talip oldu

25.04.2022 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor'un genç oyuncusu Doğukan Sinik'in, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un gündemine geldiği öne sürüldü.

Doğukan Sinik'e Lyon talip oldu

Antalyaspor'un 23 yaşındaki yıldız adayı Doğukan Sinik Fransızların radarına girdi. Süper Lig 'de Fenerbahçe ve diğer büyük takımların kadrosuna katmak için sezon sonu yarışa gireceği genç kanat oyuncusu için Lyon'un devrede olduğu ifade edildi.

3-4 MİLYON EURO

Fransız kulübünün yetkilileri Doğukan Sinik'in menajeri Reza Fazeli ile iletişime geçti. Lyon'un sezon sonunda 3-4 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

2024'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Antalyaspor alt yapısından yetişen ve bu sezon gösterdiği performansla A Milli Takım 'a da davet alan Doğukan Sinik Süper Lig'de 28 maçta 3 gol, 5 asistlik performans ortaya koymuştu.

23 yaşındaki oyuncunun Antalyaspor'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fransız ekibinin gözlemcileri yakın zamanda Türkiye'ye Kerem Aktürkoğlu'nu da izlemeye gelmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyalar başına yıkıldı! Durumu ciddiDünyalar başına yıkıldı! Durumu ciddi
Göztepe küme düştü, tarihi anlar yaşandı! Böylesini görmediniz...Göztepe küme düştü, tarihi anlar yaşandı! Böylesini görmediniz...
Canlı yayında 3 transferi açıkladı!Canlı yayında 3 transferi açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Doğukan Sinik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da evlerin arasına tek motorlu uçak düştü!

Bursa'da evlerin arasına tek motorlu uçak düştü!

Vakalar arttı, yeniden kapanma endişesi rafları boşalttı

Vakalar arttı, yeniden kapanma endişesi rafları boşalttı

Resmen dalga geçtiler! Kerem Aktürkoğlu'na komik rakam...

Resmen dalga geçtiler! Kerem Aktürkoğlu'na komik rakam...

Trabzon'da 4 dakikalık rekor! Yok artık...

Trabzon'da 4 dakikalık rekor! Yok artık...

1.5 Milyar Lira! Galatasaray zengin oluyor...

1.5 Milyar Lira! Galatasaray zengin oluyor...

Sahalarda ender görülür! Cüneyt Çakır bakın ne yaptı...

Sahalarda ender görülür! Cüneyt Çakır bakın ne yaptı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kızını öldürdüğünü iddia etti! Pompalı tüfekle peşine düştü

Kızını öldürdüğünü iddia etti! Pompalı tüfekle peşine düştü

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

İkizlerle aynı anda nişanlı! Beraber çocuk sahibi...

İkizlerle aynı anda nişanlı! Beraber çocuk sahibi...

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Veliden şaşırtan savunma

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Veliden şaşırtan savunma

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.